El día miércoles sesiono el concejo deliberante de Felipe Yofre, entre los temas tratado hay que resaltar un punto que podría afectar a 10 familias Yofreñas por haber construido sus viviendas en tierras del ferrocarril argentino, el intendente habría donado esas tierras.-

Existe una posible irregularidad en una donación que realizara el intendente municipal Carlos Pertile a varias familias de esa comunidad que hicieron sus casas en tierras que no son municipales, en ese punto tratado los ediles pidieron un informe porque no tenían conocimiento de tal situación y podrían estar frente a una grave irregularidad que perjudicaría en caso de no tener una repuesta por parte del ejecutivo.-

Los concejales actuales y los electos junto al próximo primer mandatario de Felipe Yofre tienen una incertidumbre por la donación de los terrenos y para despejar dudas incertidumbres solicitaron al ejecutivo que envié un informe de tal situación, mientras que los miembros electos que estarán asumiendo el próximo 10 de diciembre han solicitado a un estudio jurídico la investigación por una posible maniobra fraudulenta.-

Hay que mencionar que también van a investigar al actual intendente Pertile por los bienes adquiridos durante todo el periodo que fue intendente, los nuevos legisladores aseguran al igual que gran parte de esa comunidad que el patrimonio de Carlos Pertile creció de manera inimaginable.-