En presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Banco de Sangre Central se puso en funcionamiento un laboratorio destinado a la realización de estudios virológicos, toxicológicos y de biología molecular.

En una primera etapa se llevarán a cabo exámenes para la detección de virus respiratorios y la búsqueda de antígenos para Rotavirus y Adenovirus; además de pruebas de embarazo y dosaje de drogas. En una etapa posterior se harán determinaciones vinculadas a la medicina transfusional.En el Banco de Sangre Central (BSCC) se inauguró un “Laboratorio de Biología Celular y Molecular”, cuyo funcionamiento será fundamental para reforzar la salud pública, dar la posibilidad a los pacientes de tener un diagnóstico en tiempo, forma y de calidad; además de realizar trabajos de investigación científica. El acto se desarrolló este lunes al mediodía, en este establecimiento de salud, y contó con la presencia del Ministro de Salud Pública, Dr. Ricardo Cardozo.Entre las otras autoridades presentes se encontraron la subsecretaria de Salud, Dra. Carmen Pérez Duarte, y la Directora de Epidemiología, Dra. Claudia Campias. Por el BSCC, la Directora Dra. Carolina Aromí y el Bioquímico Dr. Gerardo Andino. Además del Director de Relaciones Institucionales, Gustavo Estadius; el Director del Instituto Valentín Haüy, Ricardo Núñez, y la titular del Instituto de Previsión Social, Lorena Lazaroff.En su discurso, la Dra. Aromí agradeció al Ministerio de Salud Pública por su apoyo constante y el trabajo que se realiza en equipo. “Queremos llegar a los objetivos claves de la gestión, como aumentar el número de donantes y que la provincia tenga el nivel más alto de tecnología. Esto es importante para la salud de los correntinos, porque va a permitir que en algún momento seamos referente de la región”, comentó.En cuanto, al Dr. Andino destacó que este laboratorio es importante porque se podrán desarrollar trabajos de investigación; además de tener la posibilidad de que, frente a la aparición de un brote epidemiológico, el sistema de salud pueda afrontar la situación, y brindar un diagnóstico rápido, certero y de calidad.Por último, el Ministro de Salud Pública, Dr. Ricardo Cardozo, destacó el trabajo que lleva a cabo el Banco de Sangre Central y el compromiso con la sociedad. “Este laboratorio es innovador y da la posibilidad a los correntinos de tener el diagnóstico de otras patologías, como en el caso de los brotes epidemiológicos”, explicó.¿Qué estudios se realizarán en el nuevo laboratorio?La moderna infraestructura estará a cargo del bioquímico y profesional de la Institución, Dr. Gerardo Andino; quién a su vez es referente provincial de influenza y virus respiratorios. En una primera etapa se realizarán estudios vinculados a la detección de la presencia de diferentes virus que causan infecciones respiratorias; así como exámenes para la determinación del tipo y cantidad de droga que una persona ha consumido y pruebas de embarazo a partir de sangre y orina.Las determinaciones son las siguientes: 1) En secreciones respiratorias Adenovirus, Influenza A y B, Parainfluenza I, II y III, Virus Sincicial y Metapneumovirus. 2) En materia fecal: Rotavirus y Adenovirus. 3) En suero y orina: Prueba de embarazo (Subunidad beta), Orina completa y Dosaje de drogas: Detección de tetrahidrocanabinoles (marihuana), opiáceos, metanfetaminas, cocaína y anfetaminas.En una etapa posterior, se llevarán a cabo análisis de biología molecular relacionados a la medicina transfusional. Estos permitirán reducir el “período ventana”, es decir, el tiempo que se necesita para que el virus se vuelva detectable por las pruebas de diagnóstico. Actualmente, se considera que si los análisis de sangre dan negativos pasado el año, a partir de posible una conducta de riesgo, no habrá infección; sin embargo, con estos nuevos exámenes se reduciría a dos días. Las determinaciones que se realizarán son Hepatitis B y C (están próximas a implementarse), HTLV y VIH.Otras determinaciones serán las relacionadas a enfermedades transmitidas por vectores (Dengue, Chikungunya, Zika y Fiebre amarilla), Parvovirus B19 además de BCR AVL (marcador de leucemias).El “Laboratorio de Biología Celular y Molecular” del BSCC es el segundo laboratorio de alta complejidad que existe en la provincia y en donde se realizan estudios que no son llevados a cabo en los hospitales. Las muestras para los mencionados análisis serán recibidas del sector público o privado y con la orden de un médico. En el caso de no tener algún tipo de cobertura deberá solicitar la ficha social correspondiente.Inversiones y funcionamiento de las máquinasLa obra fue posible gracias a los fondos del Ministerio de Salud Pública, que aportó 672.480 pesos para la compra de equipamiento, como: Termociclador en tiempo real, un microscopio de inmunoflorecencia, una campana de flujo laminar, una estufa de secado y una computadora. El Banco de Sangre Central también realizó una inversión de 65.767 pesos, para poner las instalaciones en óptimas condiciones.Los nuevos equipos se utilizarán de la siguiente manera:1) Termociclador en tiempo real: Se usará para la amplificación de ácidos núcleos y para realizar diagnósticos de diferentes virus, bacterias, hongos, parásitos, así como para la detección de marcadores de leucemia.2) Microscopio de inmunofluorescencia: Se utilizará para la detección de virus, bacterias y parásitos a través de fluorescencia.3) Cabina de flujo laminar: Se empleará para el procesamiento de muestras bajo estrictas normas de bioseguridad, evitando tanto la contaminación del operario como de las muestras.