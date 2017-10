El Intendente Víctor Cemboraín y su esposa Elvira, participaron del acto académico por el centenario de la Escuela Nº 517, del B° José María Gómez.

El acto se realizó, el viernes de 13, desde las 18:00 hs, con la presencia de autoridades del Gobierno Municipal Mercedes, directivos de la institución, docentes, ex directivos, ex docentes, ex alumnos, alumnos y padres. El mismo se desarrolló con muchas emociones y felicidad por el reencuentro.

El Intendente hizo entrega de una placa a los directivos por los 100 años y se descubrieron otras.

La Escuela 517 cumplió 100 años el 8 de octubre pero, como fue el día de las elecciones, se festejó el viernes 13 de octubre.