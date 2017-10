Así lo dijo el intendente electo de Eli en Perugorría, Juan Ramón Castellanos en contacto con #LaDos. Además denunció: "están destruyendo todo, y llevándose lo que queda". “Tenemos que recuperar a institucionalidad y la credibilidad del municipio" remarcó.

"La gente aprendió a votar y a mirar” sostuvo y agregó: "los que nos gobernaron estos años deben estar presos"

“Gané por ser una persona constante, por tener un objetivo firme y por el cansancio de la gente desde 2006 venia en contra de la corrupción y después se agigantó, hemos sido conocidos por eso en Perugorría y es muy lamentable eso, que nos conozcan a nivel nacional por corrupción” expresó Juan Ramón Castellanos, en diálogo con La Dos.



“Le hemos dado la mano y ahora nos da vergüenza” expresó, en referencia a Jorge Corona y Angelina Lesieux, los últimos intendentes del lugar.



“Tenemos que recuperar a institucionalidad y la credibilidad del municipio y que la gente cobre, porque hay gente que hace meses no cobra”, aclaró



Respecto a la Relación con Corona- Lesieux dijo: “con Corona hablé en dos oportunidades y con la señora hablé muy poco” señaló.



Castellanos apuntó al pasado relacionado con el matrimonio que gobernó Perugorría durante años: "fui a Mercedes y en dos negocios de agencia automotor encontré una deuda de $700 mil por cheques sin fondos del municipio de Perugorría. Y en una empresa vial, 1 millón cien mil pesos. En Goya hay alrededor de 9 millones de pesos de cheques rebotados. Ya estoy con un estudio jurídico contable asesorándome” describió.



“Acá en Perugorría hay personas han hecho un toma y traiga de cheques en el municipio, pensando que se iban a salvar por eso” comentó.



Gravísima denuncia

“Un grupo de jóvenes que me acompaña se puso en guardia para controlar el municipio y me avisaron que estaban sacando los aires de los centros de salud, y otras cosas. Son aves de rapiña que se han llevado todo, se han comido todo, y se están llevando lo que queda” mantuvo.



Y advirtió que acudirá a la Justicia: “es lo que estamos buscando, ya contraté a un estudio jurídico- contable"



"La señora (por Lesieux) se presentó como candidata a Concejal. No sé cómo tuvo esa desfachatez, de dónde sacó plata para la campaña porque no paga los sueldos hace meses acá. Estamos viendo la posibilidad de no dejarla asumir si tiene que asumir” sostuvo.



“A estas personas le dimos toda la confianza. Pero la gente aprendió a mirar a las personas, yo sabía que iba a ganar pero me quedé con la boca abierta por el resultado, yo no estaba preparado para ganar, estaba preparado para perder. La gente aprendió a votar y a mirar” enfatizó.



“En todo el interior alcanzó en forma agigantada la corrupción y se dio cosas que no se daban, pero esto tiene que cambiar, no sé si esta gente se va o se queda, pero me daría vergüenza seguir caminando por la calle” remarcó.



Lo que se viene

“Tengo buena relación con Valdés y Canteros y sé que me van a ayudar a que Perugorría salga adelante, tengo fuerzas y ganas, con los mismos fondos de Perugorría la voy a sacar adelante” afirmó