Muchas gracias a todo Mercedes, estos años que vine a estar junto a Víctor y todo su equipo de trabajo porque veíamos como él ponía un gran esfuerzo, él tenía el acompañamiento de todos los mercedeños y como la mezquindad política hacia que más allá de que quien gobierna es de esta ciudad, ponía obstáculos para este gran intendente que fue elegido por ustedes.

Hoy también buscar las formas y la manera para que él no pueda ser intendente, pero si algo que yo creo y estoy convencido que todos los correntinos nos tenemos que dar esta oportunidad de poder pensar que hay otra forma de hacer política,

Que Mercedes necesita como cada ciudad correntina y cada pueblo y cada paraje no pensar en un interés político para ver cómo se sostiene en el poder perjudicando a un intendente, lo que tenemos que pensar y es por eso nuestra propuesta de gobierno junto a Nito y todos los partidos políticos que nos acompañan, es gobernar para cada uno de los correntinos sin preguntar si es de un sector político u otro y si tiene otra manera de pensar, este es el desafío que los correntinos nos tenemos que proponer y lo tenemos que hacer este 8 de octubre,

Estos años que vine constantemente a Mercedes en momentos buenos para inaugurar obras que hacia Víctor, también en momentos difíciles para empujar y trabajar en conjunto en aquellas necesidades problemáticas que podía tener, por estos problemas que generaban del gobierno provincial,

Estos años que vine constantemente siempre digo como he aprendido a conocerlo ustedes pudieron conocerme más, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi compromiso mi sensibilidad con los problemas que pasan en toda nuestra provincia,

Y esto de conocernos hace a la confianza y el compromiso que hoy tenemos con Mercedes, porque sabemos que ustedes también van acompañar a Elvira más allá de las maniobras que hicieron porque Elvira es parte del proyecto que le mostro al mercedeño que ha mostrado capacidad de gestión que conoce lo que hace falta y que nunca bajo los brazos para seguir avanzando para lo que necesitaban cada uno de esos barrios,

La verdad que yo no sé si le hicieron un favor con esta cosa pero a mí me genero un problema porque hoy van a ver dos Cemboraín, una administrando la municipalidad y el otro allá en casa de gobierno pidiéndome que le pague las deudas que hasta ahora no le pagaron, yo lo voy a recibir con los brazos abiertos porque es una gran persona que me demostró en estos años también las ganas de hacer las cosas distintas, también las ganas de a pesar de las cosas que dicen inventan él empuja y sigue para adelante y se planta para defender a los mercedeños y así vamos a poder construir es verdad una Mercedes mejor, porque los proyectos que el tenia, nuevas ideas que yo voy a traer acá a Mercedes, e voy a poder demostrar que esta nueva etapa que queremos construir en Corrientes justamente va apuntar al desarrollo, a seguir haciendo obras como pavimento así llevando el agua potable las cloacas donde lo necesitan, a trabajar en la zona rural para generar infraestructura y crecimiento para los pequeños y medianos productores y también acompañar a los grandes que vengan a invertir a generar fuente de trabajo que es lo que necesitamos en Corrientes,

Tenemos que terminar con un estado que somete y presiona y genera amenazas y miedos en los trabajadores del estado en algunos sectores de la sociedad en un periodista o un cualquiera que piensa distinto o en cualquiera que sienta que va a votar en contra de ello, los correntinos siempre fuimos libres y no tenemos miedo que ya no nos vengan amenazar con la necesidad de cada uno de ustedes

Que no nos vengan a utilizar el poder del estado como hicieron hasta ahora para generar justamente la búsqueda constante de comprar voluntades cuando todos los correntinos sabemos que han cumplido un ciclo y que tuvieron 16 años de oportunidades para poder mejorar y cambiar la calidad de vida de todos, que hoy es ese momento para dar una oportunidad yo quiero pedirles que nos den la oportunidad que me permitan demostrarle a este equipo que formamos que cuando aquel que gobierna utiliza el poder en beneficio de la gente y no utiliza en beneficio personal para sostenerse en el poder ,

Que aquellos que creemos en la política para trabajar codo a codo con cada uno de los correntinos, que sabemos y tenemos la sensibilidad para tomar las mejores decisiones que no venimos a imponer cosas cuando del otro lado tenemos a niños, tenemos a familias, tenemos a jubilados que hoy la están pasando muy mal

Que vamos a utilizar la fuerza de poder del estado para justamente planificar un desarrollo de una provincia que crezca que genere más fuente de trabajo, genere mejores salarios del empleado público que haya transparencia que haya un sistema de salud que garantice a todos los correntinos puedan atenderse en su pueblo, en su ciudad que haya una educación que esté acorde a las necesidades que le permita a nuestros jóvenes tener un futuro mejor

Yo recuerdo algo que me quedo muy presente acá en Mercedes cuando vine a una fiesta, unas de las fiestas que acompañe a Víctor que vino una docente y me dijo Camau Yo estoy a poco de jubilarme y la verdad no veo la hora que llegues al gobierno, no veo la hora que se termine esto que están hace tanto tiempo, y una mercedeña porque como docente me duele que veo que utilizan las escuelas que utilizan los niños para hacer política que bajen línea cada uno de los docentes y lo que menos le interesan son los niños lo que menos le interesa es poder generar un sistema educativo que le permita tener autonomía libertad y futuro cada uno de nuestros jóvenes,

Por eso agradezco a esos docentes de acá de Mercedes me dio esa fuerza y también me dio la sensación que hay un ciclo votado, que hay muchos que no se animan a expresar porque tienen miedo, pero estoy seguro porque tengo absoluta confianza en todos ustedes que este domingo en las urnas le van a decir basta, basta porque ya cumplieron un ciclo, basta porque queremos tener un gobierno provincia que nos atienda a todos los correntinos no importa de qué lugar venga de qué color sea y si tiene diferentes opiniones, basta porque queremos una provincia que generé progreso y desarrollo basta porque no queremos ver más a gobiernos provinciales que no mandan los recursos como corresponde a los intendentes, basta porque los correntinos somos capaces de decir a partir de este 8 de octubre queremos vivir en una provincia quien gobierna piensa en los correntinos y ustedes saben que yo lo voy hacer lo voy hacer porque si estoy en política es porque quiero lo mejor para el correntino y que voy hablar con cada uno de los intendentes y no importa de qué sector político sea y porque quiero demostrarle que con esfuerzo con sacrificio vamos a sacar adelante la provincia y acá en Mercedes así como vine tantas veces voy a venir a estar junto a Elvira y este gran equipo de trabajo a Víctor y todos lo que han demostrado que cuando hay voluntad cuando no se bajan los brazos se puede construir y hacer por supuesto una excelente gestión y voy a estar acá con nuevas ideas con nuevos proyectos con los proyectos que me traigan para demostrarle también que cuando uno quiere se puede y este es el momento que ustedes los correntinos, los mercedeños el 8 de octubre este domingo pueden decir si podemos construir una provincia distinta queremos construir con dialogo con respeto con decisión y capacidad de acción y nos van a dar la oportunidad este es el momento queremos construir y generar un futuro mejor para todos gracias, gracias Mercedes, gracias por el cariño y apoyo gracias por el saludo en mi cumpleaños, este domingo ganamos todos, ganamos los correntinos, ganamos los mercedeños y un futuro para los correntinos muchas gracias..!!!