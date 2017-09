El candidato a vice intendente Diego Martin “tape” Caram fue entrevistado por Francisco Frezzini y conto que siente un gran orgullo una satisfacción voy a tener la posibilidad de continuar trabajando para la gente.-

Tape, ¿Lo sorprendió esta nominación para ocupar este importante cargo, es para usted un reconocimiento de Cambio Solidario, de Víctor Cemboraín y de la ciudadanía toda que le dio el respaldo en las encuestas?

Yo trabajo en política, no buscando cargos, lo hago para mejorar la situación de mis compueblanos en especial de los que más necesitan de nuestro trabajo, de nuestro apoyo, de nuestra dedicación de nuestra capacidad de gestión, de nuestras ganas de mejorar. Yo y todo el equipo que acompaña a Víctor y después a Elvira estamos detrás de un ideal de política, cumplir con la tarea encomendada por los que nos votaron y por los que no lo hicieron, necesitamos el apoyo para poder seguir con la tarea emprendida que es mucha, desde que Víctor asumió como intendente, se realizaron muchas, pero muchas obras a pesar de los constantes obstáculos que nos puso el gobernador, que trabajó no contra Víctor y su equipo, no contra una gestión de gobierno municipal, sino contra su propio pueblo, al que dice que va a regresar, no sé cómo va a caminar por las calles de su ciudad habiendo accionado contra ella, no enviándole la coparticipación, negándole lo que le corresponde, ni siquiera se animó a venir a conmemorar el cumpleaños de Mercedes ni asistir a la procesión de la Virgen de

las Mercedes, la madre de la ciudad.

¿Qué sintió al ser designado para ocupar un cargo de Vice Intendente.

Un gran orgullo una inmensa satisfacción, porque voy a tener la posibilidad de continuar trabajando para la gente, para todos los mercedeños, es mucho lo que hicimos, pero es mucho lo que nos falta por hacer, acompañar a Elvira y Víctor en esta titánica tarea de construir una ciudad, con obras, sin resentimientos, uniendo a todos los mercedeños, como era en el pasado, no nos debe dividir ni enemistar la política, por el contrario debemos aunar esfuerzos, para cumplir con el legado de nuestros antepasados que trabajaron en conjunto y nos legaron esta ciudad, no para enfrentarnos sino para unirnos.

El sambódromo, el Centro Cultural, los baños público en la plaza 25 de mayo, la cantidad de cuadras asfaltadas, agua potable, cloacas, la mas de 50 casas que construyeron y entregaron a los moradores, la piedra de Itá Pucú por solo nombrar algunas de las realizaciones, Como lograron hacer tanto en tan poco tiempo a pesar de los “contratiempos”

Con trabajo, diario y constante de un equipo, que cree en el proyecto, que no se amilana ante las dificultades pone el hombro y el cuerpo, vamos detrás acompañando a nuestro intendente que lidera Cambio Solidario, una fuerza nueva, para una vieja política anquilosada con perimidos procederes.

Que siente como político, como trabajador social, como correntino, cuando el INDEC, informa que Corrientes es una de las provincias con más porcentaje de pobreza, un 40%, y la provincia con más mortalidad infantil.

Como correntino me indigna, que una provincia con la gran potencialidad que posee, no se haya desarrollado y muy por el contrario retrocedió, cada vez más correntinos deben emigrar. En el municipio lo palpamos todos los días, cada vez son más las personas a las que debemos asistir, darles los medios para que puedan viajar a los centros asistenciales de la provincia y el país, solucionarles los problemas de toda índole que ellos por la falta de recursos no pueden hacer.

Cuando asumió Víctor, encontró un municipio devastado, nada de recursos y muchas deudas. La principal, la deuda social, personas cuyas viviendas, estaban construidas con cartón madera de embalaje y plástico, se construyó más de 60 casas de material, se avanzó con la instalación de cloacas y agua potable, se fueron reparando, asfaltando las calles con cemento, iluminando la ciudad, se instalaron una gran cantidad de jirafas para el alumbrado público, se colocaron semáforos para mejorar el control del tránsito. Se adquirió un nuevo vehículo para atender a las personas con capacidades diferentes, un colectivo para el traslado de delegaciones, a los estudiantes se les otorgó una beca consistente en un pasaje y módulo alimentario, se impulsó la cultura, en todas sus expresiones. Se atendió a la zona rural dotándola de agua potable a los distintos parajes. No hicimos diferencia por el color político. Trabajamos para todos los mercedeños sin exclusiones.

Como ve el panorama electoral para las muy próximas elecciones.

Confío que los mercedeños van a valorar todo nuestro trabajo y que va a revalidar el apoyo a Víctor Cemborían en la persona de su esposa Elvira de Cemboraín, que en una muy valiente decisión aceptó ser candidata a Intendente ante la proscripción de su esposo Víctor Cemboraín, para continuar con el proyecto del cual ella es también activa participante ya que trabaja codo a codo con Víctor y su equipo.

Esta nervioso?

Para nada, nosotros nos debemos al pueblo y de la misma manera que nosotros confiamos en los ciudadanos, ellos también van a seguir depositando su confianza en nosotros, que cumplimos con lo que prometimos, salvo alguna obra que por falta de los fondos que debían enviarnos y no lo hicieron no pudimos cumplir.

Algo más

Siempre quedan cosas, pero no quiero extenderme agradezco la oportunidad de poder expresarme y conectarme con la comunidad.