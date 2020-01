En la colisión entre dos motos por avenida Independencia y Esteban Martínez falleció en la mañana del miércoles Pera de 21 años de edad, ahora la justicia debe resolver si los conductores tenían alcohol en sangre cuando chocaron sus motos de frente.-

El choque fue cerca de las 04:27 AM cuando dos motos chocaron frontalmente en la esquina de Martínez e Independencia en barrio Villa, el perito accidentólogo Lic. Aguilar realizo el trabajo de rigor por semejante hecho donde hubo varias personas lesionadas.-

Pera fue ingresado al hospital cerca de las 04:30 AM y antes de las 8 AM se conoció del fallecimiento.-

Los heridos del accidente fueron una pareja de apellido Basconcello de 31 años sufrió fracturas de pierna y muñeca, Verón de 43 años resultó con lesiones leves actualmente internados los dos , y Javier Pera que tuvo fractura de cráneo.-

Javier Pera de 21 años de edad perdió la vida en la sala de cuidados intensivos del hospital local antes de ser derivado a la ciudad de Corrientes señalaron fuentes consultadas.-

Cabe mencionar que Javier Pera venia conduciendo una moto Honda Wave junto una persona menor de edad que se fue del lugar y no recibió asistencia médica, bomberos señalaron que hubo cuatro personas involucradas en el siniestro.-

En el otro rodado una moto Corven , que era tripulada por Verón que viajaba junto a su pareja de apellido Basconcello. Y actualmente siguen hospitalizados.-