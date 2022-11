La jugadora de “Las Lobas” equipo nacional de Básquet Adaptado estuvo presente en el Club Comunicaciones de Mercedes donde brindó una charla motivacional en la que participaron los jugadores que forman parte del equipo de Liga Nacional y numerosos deportistas del club y otras instituciones. En la oportunidad el Presidente de la entidad Hugo Sánchez le hizo entrega de una camiseta del aurinegro.

Florencia tiene 27 años y actualmente estudia periodismo. Luego de agradecer a la ciudad por la bienvenida, señaló “como les comentaban soy jugadora de Básquet y pertenezco al seleccionado nacional “Las Lobas”, soy orgullosamente correntina y quiero contarles un poco sobre mi vida. Yo era a los 17 años una chica normal de la secundaria con muchas dudas e inquietudes y a los 18 haciendo acrobacia en tela sufro un accidente lo que me provoca una lesión medular por la cual hoy estoy en silla de ruedas. Ahí comenzó una nueva vida y si tenía miedos y desafíos ahora se sumaba el desafío de estar en silla de ruedas y manejar la mirada del otro que hasta el día de hoy muchas personas sienten lástima por nosotros. Lo que hoy quiero hacer es que las personas con discapacidad son simplemente personas y tienen todos los mismos derechos que cualquier otra persona. Es el deber de todos luchar por la inclusión, ese es mi sueño y es el sueño de muchos vivir en una sociedad más igualitaria, justa e inclusiva”.

El básquet comenzó siendo un hobbye para mí, “empecé en el CEF Nº 17 en Corrientes (donde se practica básquet adaptado). Cuando estaba en Buenos Aires rehabilitándome y adaptándome a esta nueva vida sobre silla de ruedas me comentan que existe el básquet adaptado (yo no tenía ni idea que existía) y ellos me invitaron a jugar y para mí fue como empezar de nuevo. Una vez que estuve en la silla jugando fue correr de nuevo e ir atrás de una pelota” señaló.Explicó detalles reglamentarios del deporte y luego sostuvo “gracias a que pude jugar para la Provincia, me llegó la convocatoria para la selección nacional y ahí comenzó ese nuevo sueño que es el de llevar la camiseta Nº 20 de Argentina en el primer torneo que fue en Colombia donde salimos campeonas.

Después participé en Rio 2016 siendo la más joven de la delegación con 21 años. Hoy tengo 27 me toca ser una de las más grandes pero hay un montón de “lobitas” que están jugando en todo el país desde los 14 hasta los 18 años”.“A veces las cosas no salen como uno quiere, a mí me pasó eso me demostró que hay que tener la posibilidad de adaptarse. En mi caso entendí que tenía un límite físico, pero solamente era físico entonces cuando comencé a soñar rodeada de mi familia y amigos y un montón de personas que dijeron vos podés hacerlo comencé a decir puedo y gracias al básquet encontré un montón de cosas. Más que nada uno puede encontrar su sueño a los 18, los 25 y los 40 ya que nunca es tarde. Yo comencé a jugar a los 21 y es de vital importancia encontrar ese sueño por más que cueste” dijo la jugadora.Por último dijo, “todo pasa, lo bueno y lo malo, a mí me costó entenderlo pero comprendí que había una situación en mi caso que era irreversible, supongo que también para mis papás fue difícil, sé que no es fácil, que es de todos los días por eso vale la pena dejarte llevar por eso que es el sueño que estamos sintiendo que es el de la inclusión. El básquet me dio una carrera y un trabajo por el cual percibo un sueldo, me dio la posibilidad de viajar para conocer otros lugares y saber que lo que yo necesitaba era un sueño. A los niños que veo acá que están en el proceso de que hacer les digo que no tengan miedo de equivocarse y de fallar. Que las personas que están a su lado los están ayudando a conseguir lo que quieren”.