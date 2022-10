Quimsa le ganó a Comunicaciones en Mercedes por 88 a 71 en un partido en el que mostró una marcada diferencia sobre el local. Brandon Robinson fue el goleador del juego con 23 puntos. En Comu, Carlos Buemo fue el mayor anotador con 15 puntos.

De ida y vuelta, con mucha intensidad y mucho goleo fue el inicio del partido. La visita tomó rápidas diferencias por el buen trabajo de Robinson que cada vez que iba para adentro encontraba el gol. Cuando Comu podía correr la cancha lograba ponerse en juego ya que desde el perímetro el gol no llegaba. A falta de 4.27 ganaba Quimsa 15 a 11 y hasta allí mostraba algún rasgo de mejor juego en equipo. Y lo confirmó tras la vuelta de un tiempo muerto porque metió un parcial de 6-0 para llevar la diferencia a 11. Córdoba realizó algunos cambios para que descansen sus jugadores y el parcial se cerró 24 a 15 con un Robinson (12 puntos) que se destacó por el resto de los jugadores que estaban en cancha.

Erráticos los dos en la segunda parte del primer tiempo el marcador se abrió recién cuando se jugaba el primer minuto y medio. A partir de allí Quimsa fue rontando sus jugadores y sacando una buena diferencia, consiguiendo la máxima de 14 cuando estuvo 37 a 23 a falta de 44 segundos de para terminar el parcial. No hubo chance para que el local recortara porque Quimsa ajustó mucho la defensa para terminar arriba 39 a 25 mostrado una marcada diferencia en la ejecución del juego en los primeros veinte minutos.

El inicio del tercer parcial rubricó la superioridad de Quimsa que tuvo el aporte de Baralle y Robinson para tomar la diferencia de 20. Pero el local no se entregó y encontró el tiro externo de Bueno y Guerra para conseguir un parcial de 8-0 y quedar a 12 a falta de dos minutos. Un triple de Giorgi dio más vida al local que se fue al último descanso de dos minutos abajo 51-62.El inicio del último parcial mostró una vez más la versión de Quimsa pasándose bien la pelota y buscando las mejores opciones de tiro. Ramírez Barrios empezó a aportar desde el perímetro y la visita retomó una diferencia de 18 a falta de siete por jugar.El visitante no perdió protagonismo, el ingreso de Carabalí le dio más potencia en la pintura y poco a poco fue encaminando la victoria por 87 a 71 ante un Comunicaciones que no logra encontrar el rumbo en el Torneo.SíntesisComunicaciones: Lee 12, Guerra 11, Giorgi 7, Hogan 11, Buemo 15 (f.i.) Llanos 7, Maeso 2, Vasirani 6, Bidondo. DT: Guillermo SaldañaQuimsa: Baralle 11, Acevedo 15, Robinson 23, Anderson 6, Cosolito 2 (f.i.) Sánchez 7, Pérez 3, Toretta 4, Carabalí 12, Ramírez Barrios 5. DT: Manuel Córdoba.Parciales: 15/24; 10/15 (25/39)26/23;20/25(71/88).Arbitros: Diego Rougier, Gonzalo Delsart, Raul Lorenzo.