Como parte de un fuerte proceso de inversión y con el objetivo de reforzar una vez más el parque automotor, optimizando el servicio en las prestaciones hacia los correntinos, el gobernador Gustavo Valdés presidió este mediodía en Costanera Sur, el acto de entrega de móviles para Capital e Interior, destinados a fortalecer la atención en la salud pública, en la seguridad y en la labor que despliega la Dirección Provincial de Energía (DPEC).

En este sentido, el mandatario hizo entrega de 18 ambulancias para hospitales y Centros de Salud, 9 utilitarios para el área comercial y 2 camiones para la DPEC, como así también 2 Toyota Corolla totalmente equipados para la fuerza policial, uno destinado a Ituzaingó y el restante a la Comisaría 7ma. de Capital.En lo que respecta a las ambulancias, las mismas son de Terapia intermedia, marca Mercedes-Benz Sprinter, equipadas con camilla, respirador pediátrico y adulto, kit de trauma, conversor para equipo médico adicional, instalación de oxígeno y cardiodesfibrilador.Los móviles están destinados a los hospitales de las localidades de Garruchos, Juan Pujol, Pueblo Libertador, Mocoretá, Esquina, Sauce, Colonia Liebig, La Cruz, Riachuelo, San Cosme (Directora Laila Gossen), Ituzaingó y Alvear (Director Pedro Vera), como así también a la Dirección de Emergencias Sanitarias, Instituto de Ayuda al Lisiado, Hospital Ángela I. de Llano, Dirección de Operativos Sanitarios y Centro de Salud de El Sombrero.Gobernador Valdés“Venimos con un plan de inversión importante y estamos complementado el total de 58 unidades que prometimos con la entrega de 18”, comenzó diciendo el gobernador sobre la entrega de ambulancias.En ese sentido, Valdés anticipó que “el año que viene vamos a seguir comprando más unidades porque necesitamos contar con los rodantes y el sistema de ambulancia en condiciones”.“Nosotros venimos haciendo una fuerte apuesta en lo que es la salud como lo hicimos al concentrar en un solo lugar las atenciones como fue el Hospital de Campaña”, recordó el mandatario refiriéndose a la labor ejecutada en tiempos de pandemia.Asimismo, Valdés expresó que “tomamos una buena decisión en poner todo en un solo lugar porque eso nos permitió que Corrientes sea una de las provincias con menor tasas de mortalidad de la Argentina” y “ayer tuvimos un día sin casos de Coronavirus y eso nos da las oportunidades de salir adelante y por eso resolvimos que el barbijo deje de ser obligatorio”, mencionó.

En esa misma línea si bien Corrientes desde el 21 de septiembre no contará con la obligatoriedad del uso del barbijo, el gobernador instó a la sociedad a completar los esquemas de vacunación.En la oportunidad, el gobernador aseveró que “estamos yendo bien”.EnergíaPor otro lado, se refirió a los móviles para la DPEC diciendo: “tenemos que seguir invirtiendo y nos falta la parte de grúas para contar con mayores obras” y “por eso debemos seguir trabajando en implementar más flota de vehículos, redes de bajas y continuar invirtiendo”.“Estamos encaminados en seguir invirtiendo”, ratificó el gobernador y seguidamente, dio a conocer que “pagamos los ochos años que teníamos de deuda con CAMMESA, por ende, hoy no tenemos más deudas”. “Esto nos permite tener mayores inversiones en materia de infraestructura”, destacó.Móviles policialesFinalmente, Valdés dio cuenta que en la jornada entregaron dos móviles a la Policía de Corrientes y anunció que “con la creación de Brigadas Forestales compramos 80 camionetas Toyota Okm y 20 Ford, pero todavía no las presentamos porque las estamos equipando”.De esta forma, el mandatario anticipó que “el año que viene compraremos 100 vehículos más” porque “cada peso que invertimos lo hacemos en la parte más dinámica como los servicios de salud, seguridad y energía para construir la provincia que todos soñamos”.Ministro CardozoEl ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo explicó que “hoy se está entregando la segunda tanda de ambulancias para distintos lugares de la Provincia”. Dijo que “es una tarea que encargó el Gobernador para recuperar distintos aspectos de la salud pública, que fueron sumamente utilizados y algunos se deterioraron a raíz de la pandemia que sufrimos, por lo tanto, se encaró todo un plan de recuperación edilicia y de infraestructura, de recursos humanos y en este caso, la recuperación del parque automotor del Ministerio de Salud Pública”.Respecto a las críticas de “porque no complejizamos el interior para que no haya necesidad de utilizar las ambulancias”, el Ministro aclaró que es algo que se dice por ignorancia, “porque en Corrientes como en el resto de las provincias y prácticamente en todos los países, el sistema de atención es por niveles de complejidad creciente, por lo tanto, cuando hay una patología que aumente su complejidad, ahí está el elemento ambulancia y su chofer para poder trasladar al paciente hacia lugares más complejos”.“Igualmente trabajamos muy fuerte en la regionalización sanitaria, para que también los hospitales regionales tengan la complejidad suficiente y el paciente sea atendido muy cerca de su domicilio”. Concluyó.Buenaventura DuarteEl ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, remarcó que “esto es una demostración más del apoyo del Gobernador hacia la seguridad y la prevención policial”. Valoró además que “son móviles modernos” e informó que uno está destinado para Ituzaingó y otro a la Comisaría 7°.Alfredo AúnEl interventor de la DPEC, Alfredo Aún, dio cuenta que la empresa de energía “se encuentra en un proceso constante de inversión a lo largo y ancho de la provincia, con estaciones transformadoras muy prontas a inaugurar”.

En este contexto, Alfredo Aún señaló que la ET “más importante” a concretarse está ubicada en la ciudad de Mocoretá, a la vez que recordó que “últimamente hemos culminado la ET denominada San Alonso, que permitirá energizar la zona de Virasoro, “y en especial un emprendimiento con inversiones extranjeras en el sector maderero”, en referencia a la empresa austríaca HS Timber Group.Continuando, el funcionario añadió que, además, la DPEC se encuentra culminando un centro de distribución de energía en el barrio Molina Punta y comenzando otro en el San José, de Capital.Finalizando, el interventor consideró que “estas obras -que mejoran la distribución del servicio-, son parte de un proceso posible gracias al apoyo del gobernador Gustavo Valdés, en cuanto a inversiones y en parte por el cumplimiento de los usuarios en el pago de sus facturas”.PresenciasTambién participaron del acto, el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, intendentes de localidades vecinas, el jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina, directores de hospitales, personal de la DPEC y demás autoridades policiales.